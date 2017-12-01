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В Станице Луганской Красный крест начал ремонт моста

Сегодня, 11:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Станице Луганской Красный крест начал ремонт моста9 декабря в Станице Луганской начался ремонт пешеходного моста. Как сообщили в пресс-службе Луганской военно-гражданской администрации, ремонтные работы на мостовом переходе возле КПВВ «Станица Луганская» начались по плану. Деревянную конструкцию ремонтируют специалисты Международного Комитета Красного Креста, ситуацию безопасности с обеих сторон мониторит СММ ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, несмотря на ночной обстрел, украинской стороной был открыт пункт пропуска «Золотой». Предполагалось, что таким образом гражданам будет обеспечено свободное перемещение по территории области на период прекращения работы КПВВ «Станица Луганская».

Однако, террористы в очередной раз проигнорировали инициативу украинской стороны и запретили проезд и проход граждан на оккупированную территорию.


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