В Северодонецке появился мурал от немецкого художника (фото)

Очередной мурал наполненный яркими красками и эмоциями появился в Северодонецке. Немецкий художник украсил стену Центра детского и юношеского творчества.

"Волшебный, удивительный, выдающийся и живописный произведение искусства нам подарил немецкий художник - Mr. Martin Ducreau. Отныне каждый из нас, куда бы ни шел: на работу, в школу, в детский сад или просто на прогулку, может наблюдать эту красоту", - отмечают в Северодонецком центре детского и юношеского творчества.

Mr. Martin Ducreau начал рисовать в 2012 году. Вот что рассказал сам художник: «Я начал рисовать на французских стенах Парижа, Тулузы, Пуатье, чтобы привнести цвета в повседневную жизнь граждан, давая им двери, чтобы в первую очередь уйти от повседневной жизни. У меня не было художественного образования, прежде чем начинать рисовать, я нашел живопись единственным способом выразить себя. Я разработал эти «навыки рисования» только из-за попытки представить свой мир».