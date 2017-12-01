С целью улучшения «морально-психологического состояния личного состава» соединений и частей «2 ак лнр» и придания дополнительной мотивации для привлечения пополнения из местного населения, властью т.н. «лнр» организовано формирование комиссий по выдаче «удостоверений участников боевых действий», которые предусматривают получение определенных социальных преференций.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

При этом, в настоящее время в Луганске частной компанией уже осуществляется торговля указанными так называемыми «удостоверениями участника боевых действий».