«Армия FM» расширяет диапазон вещания

Военное радио «Армия FM» стало победителем конкурса на вещание на территории Донбасса, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, 7 декабря состоялось подведение итогов конкурса на вещание с использованием свободных радиоканалов в населенных пунктах на территории проведения антитеррористической операции.

На частотах 102,4 МГц в г. Константиновка и 101,4 МГц в г. Покровск Донецкой области вещать Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины, г. Киев («Армия ФМ»). Победителем на частоте 91,5 МГц в г. Бахмут Донецкой области стало ООО «Телерадиокомпания «Свободное радио», г. Киев («Свободное радио»). Объем вещания на указанных частотах - 24 часа в сутки.

Конкурсными условиями предусмотрены следующие требования к программной концепции: в общем объеме вещания не менее 15 процентов должна составлять доля социально важных программ (информационных и социально-политических) для обеспечения информационных потребностей граждан; разрешается ретрансляция только программ общественного вещания.