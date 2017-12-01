В Лисичанске для проведения операций в зоне АТО создадут погранотряд

Госпогранслужба работает над созданием погранотряда в Лисичанске. Об этом, а также об особенностях работы на линии разграничения на Донбассе рассказал первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, передает «QHA».

На линии разграничения, по его словам, пограничники совместно с ВСУ выполняют различные задачи, но в первую очередь – это борьба с диверсионно-разведывательными группами, отражение вооруженных нападений, провокаций. «Мы выполняем и мирные функции, характерные для пограничников. Это пропуск граждан, которые по тем или иным причинам вынуждены въезжать на временно оккупированную территорию, и выезжать. Кроме того, мы осуществляем проверку, выявление среди путешествующих возможных пособников незаконных вооруженных формирований, агентов и тому подобное», – отметил Серватюк.

Помимо выполнения задач совместно с ВСУ, пограничники также работают с Национальной гвардией, Национальной полицией, по КПВВ вместе с Госпогранслужбой выполняет задачи СБУ, представители Государственной фискальной службы.

По словам Серватюка, с первых дней АТО в Госпогранслужбе использовались принципы мобилизованных, затем на ротационном принципе проходила замена личного состава. Однако со временем пограничники пришли к выводу, что постоянный состав, который выполняет задачи, более эффективный, лучше знает обстановку. «Сначала мы перешли на годовой срок пребывания, укрепили наши государственные границы и наши подразделения, которые дислоцировались в Мариуполе. Новый отряд создали в Краматорске. Также передислоцирован из Луганска пограничный отряд», – рассказал первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины.

Сейчас же, по его словам, создано целое региональное управление. «И мы работаем над созданием еще одного пограничного отряда в Лисичанске, который будет выполнять задачи только в зоне проведения АТО», – добавил Серватюк.