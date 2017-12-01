» » В Лисичанске для проведения операций в зоне АТО создадут погранотряд

В Лисичанске для проведения операций в зоне АТО создадут погранотряд

Сегодня, 15:20 citynews.net.ua | Напечатать

Госпогранслужба работает над созданием погранотряда в Лисичанске. Об этом, а также об особенностях работы на линии разграничения на Донбассе рассказал первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, передает «QHA».

На линии разграничения, по его словам, пограничники совместно с ВСУ выполняют различные задачи, но в первую очередь – это борьба с диверсионно-разведывательными группами, отражение вооруженных нападений, провокаций. «Мы выполняем и мирные функции, характерные для пограничников. Это пропуск граждан, которые по тем или иным причинам вынуждены въезжать на временно оккупированную территорию, и выезжать. Кроме того, мы осуществляем проверку, выявление среди путешествующих возможных пособников незаконных вооруженных формирований, агентов и тому подобное», – отметил Серватюк.

Помимо выполнения задач совместно с ВСУ, пограничники также работают с Национальной гвардией, Национальной полицией, по КПВВ вместе с Госпогранслужбой выполняет задачи СБУ, представители Государственной фискальной службы.

По словам Серватюка, с первых дней АТО в Госпогранслужбе использовались принципы мобилизованных, затем на ротационном принципе проходила замена личного состава. Однако со временем пограничники пришли к выводу, что постоянный состав, который выполняет задачи, более эффективный, лучше знает обстановку. «Сначала мы перешли на годовой срок пребывания, укрепили наши государственные границы и наши подразделения, которые дислоцировались в Мариуполе. Новый отряд создали в Краматорске. Также передислоцирован из Луганска пограничный отряд», – рассказал первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины.

Сейчас же, по его словам, создано целое региональное управление. «И мы работаем над созданием еще одного пограничного отряда в Лисичанске, который будет выполнять задачи только в зоне проведения АТО», – добавил Серватюк.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:03

В Северодонецке появился мурал от немецкого художника (фото)

Сегодня, 17:21

В "ЛНР" "убд" можно купить у частной фирмы

Сегодня, 16:43

«Армия FM» расширяет диапазон вещания

Сегодня, 15:48

СЦКК: российские оккупанты обстреливают Травневое, пытаясь повредить генератор и отстроенную дорогу

Сегодня, 15:20

В Лисичанске для проведения операций в зоне АТО создадут погранотряд

Сегодня, 14:48

В зоне АТО нашли российские мины

Сегодня, 14:26

Евросоюз подписал соглашение с Украиной о поддержке Донбасса

Сегодня, 14:11

В Минюст пришли с обыском сотрудники НАБУ

Сегодня, 13:01

В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный

Сегодня, 12:51

В РФ завели очередное дело против украинских военных

Сегодня, 12:09

Пограничники задержали в Станице женщину с недействительным документом

Сегодня, 11:59

Геращенко сообщила количество удерживаемых заложников на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 18:17

В Киеве в субботу ограничат движение на Московском и Южном мосту

Сегодня, 17:19

США выступили за введение санкций НАТО против России

Сегодня, 16:37

В Вильнюсе открыли "Украинский сквер"

Сегодня, 15:45

В Донбассе начато 7 дел против не подавших декларации депутатов

Сегодня, 14:50

В МВД рассказали о преступлениях группировки "Торпеда"

Сегодня, 14:10

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Сегодня, 13:21

Египет начал выдавать украинцам электронные визы

Сегодня, 12:58

В Житомире автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, есть пострадавшие

Сегодня, 12:32

Местная власть не пускает в Таирово компанию «Ашан», - Сергей Обертун

Сегодня, 12:07

Климкин: Количество венгров в Закарпатье уменьшается

Сегодня, 11:14

В Донецкой области в результате ДТП погибли два человека

Сегодня, 10:24

На заводе Львовской области прогремел взрыв: погиб рабочий

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 