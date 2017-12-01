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В зоне АТО нашли российские мины

Сегодня, 14:48 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе обнаружен заминированный тайник с оружием российского производства. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Тайник найден в лесопосадке на территории Ясиноватского района Донецкой области недалеко от позиций боевиков гибридной российской армии. Подход туда был заминирован двумя гранатами на растяжках.

Разминировав территорию, правоохранители обнаружили 11 гранат РГ-42 (ручная осколочная граната) и Ф-1 (ручная противопехотная оборонительная граната, "лимонка") с запалами, пять гранатометных выстрелов ВОГ-17 и двести граммов взрывчатки (пластид).

Также в схроне были две мины МОН-50 и ОЗМ-72 (выпрыгивающая мира; "ведьма" на армейком жаргоне) с электронным взрывателем, которые находятся на вооружении только в армии РФ.

Боевики также оставили после себя использованы индивидуальные пищевые наборы, которые выдают российским военным.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

В зоне АТО нашли российские мины
В зоне АТО нашли российские мины


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