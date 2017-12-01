В Минюст пришли с обыском сотрудники НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в министерство юстиции без постановления суда.

Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая в Facebook.

"Сегодня в 07:15 утра без постановления суда в здание министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ. Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри. Когда в половине девятого на работу пришли наши сотрудники и потребовали через закрытую дверь решение суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход", - написала она.

Пресс-служба НАБУ недоступна для комментария.