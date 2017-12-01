В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 7 декабря 2017 года, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"К сожалению, вчера не обошлось без потерь с нашей стороны. Во время вражеских обстрелов под Авдеевкой в результате пулевого ранения погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

Также в районе Широкино в результате обстрела из стрелкового оружия получил ранение один военный. Кроме того, возле Верхнеторецкого один наш боец получил ранения из-за подрыва на вражеской растяжке", - сообщил Мотузяник. Спикер отметил, что на Донецком направлении зафиксировано уменьшение количества обстрелов. "На Донецком направлении боевики 8 раз нарушали режим тишины. Все обстрелы были прицельными", - сказал он. На Луганском направлении боевики также осуществили 9 обстрелов.