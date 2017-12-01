Пограничники задержали в Станице женщину с недействительным документом

Пограничники Луганского отряда обнаружили недействительный документ у гражданки Украины, которая направлялась через пункт пропуска в Станице Луганской с неподконтрольной территории.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В настоящее время нарушительница передана сотрудникам полиции в Луганской области.

Кроме того, в этом же контрольном пункте въезда-выезда сотрудники пограничного ведомства зафиксировали один случай предложения неправомерного денежного вознаграждения за содействие в пересечении линии разграничения.

Факт дачи взятки задокументирован. Правонарушитель передан в Национальную полицию.