За день в зоне АТО зафиксировали 4 вражеских обстрела

Российско-оккупационные войска продолжали вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, на Луганском направлении зафиксирован один обстрел. Во второй половине дня враг из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь на подступах к Троицкому.

На Донецком направлении противник из 82-мм минометов, гранатометов и легкого пехотного вооружения неоднократно обстреливал украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Авдеевки.

Всего с полуночи российско-террористические войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору из гранатометов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.