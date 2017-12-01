Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о целесообразности объединения ВГА Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в интервью изданию "Тиждень".

"Было бы целесообразно объединить ВГА Донецкой и Луганской областей, и возглавлять их должен чиновник уровня вице-премьера. Ему должны быть подчинены все местные структуры, включая силовые, разумеется, за исключением судов и прокуратуры", - отметил Жебривский. По его словам, на оккупированной территории должен быть отдельный руководитель, подчиненный вице-премьеру.