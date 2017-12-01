Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что российских офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе поставили в "нестерпимые условия", из-за чего российская сторона может прекратить работу в СЦКК.

Об этом он заявил, выступая на ежегодной встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене, - сообщает "Громадське".

По его словам, украинская сторона якобы "делает все, чтобы поставить российских офицеров в Совместном центре в нестерпимые условия, выдвигая в их адрес требования, которые невозможно выполнить".

"В такой ситуации российская сторона должна будет прекратить свою работу в СЦКК", – отметил МИД РФ.