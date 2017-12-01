Климкин и Тиллерсон обсудили размещение миротворцев ООН на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили размещение миротворцев ООН на Донбассе.

Об этом шла речь в ходе встречи политиков в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

"Встретился с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Обсудили все: от совместной работы над миротворческой миссией ООН на оккупированном Донбассе до энергетической безопасности и поддержки эффективной и независимой антикоррупционной системы в Украине", - написал Климкин в Twitter.