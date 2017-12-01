Жебривский рассказал об уровне дотационности ДНР/ЛНР

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал об уровне дотационности так называемых "Донецкой/Луганской народных республик".

Об этом он заявил в интервью изданию "Тиждень". "Сегодня ДНР на 65% дотационная, ЛНР - на 85%", - отметил он.

Так, Жебривский сообщил бюджетные показатели самопровозглашенных "республик", согласно которым, в 2015 году в ДНР доходная часть составила 13,8 млрд рублей (6,2 млрд гривен), а расходная - 44,5 млрд рублей (более 20 млрд гривен); в ЛНР соответственно 0,4 млрд рублей (180 млн гривен) и 28 млрд рублей (12,6 млрд гривен). Кроме того, в 2016 году в ДНР доходная часть составила 29,3 млрд рублей (13,2 млрд гривен), а расходная - 59,7 млрд рублей (26,9 млрд гривен); в ЛНР соответственно 6,5 млрд рублей (2,9 млрд гривен) и 38 млрд рублей (17,1 млрд гривен). Кроме того, по информации Жебривского, согласно прогнозу на 2017 год, в ДНР доходная часть составит 35 млрд рублей (15,7 млрд гривен), а расходная - 68 млрд рублей (30,6 млрд гривен); в ЛНР - 7,9 млрд рублей (3,56 млрд гривен) и 42 млрд рублей (18,9 млрд гривен).