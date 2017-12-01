Вернидуб пообещал, что споет гимн Украины, если «Заря» выиграет

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб пообещал, что споет гимн Украины на пресс-конференции после матча против "Атлетика", если его подопечные сумеют одержать победу и выйти в плей-офф.

"Сделаю ли я что-либо, как Паулу Фонсека? Сделаю! Заспіваю на щирій українській мові гімн нашої неньки України!", - приводит слова Вернидуба официальный сайт "Зари".

"Нам будет очень тяжело и сложно. Тем более, что нам в этой игре нужна только победа. Ничья нас не устроит. Нам придется рисковать и больше атаковать. Я надеюсь, что завтра мои 18 спартанцев смогут сделать все для того, чтобы удивить Украину! По крайне мере мне этого очень хотелось бы! Таких шансов бывает очень мало. А если они есть, их надо использовать", - также отметил Вернидуб.