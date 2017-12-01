Луганчанка взяла бронзу на Чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу (фото)

Луганчанка стала бронзовым призером мировых соревнований по бодибилдингу и фитнесу.

Об этом сообщили в Управлении молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации.

Так, с 1 по 4 декабря во Франции состоялся Чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу. За медали мирового первенства боролись более 250 спортсменов из 47 стран.

Украину на чемпионате представляли 15 спортсменов, в том числе, спортсменка из Луганской области - Мастер спорта Украины международного класса Екатерина Алейникова.

По результатам соревнований, Екатерина завоевала бронзовую награду в категории «Женщины бикини-фитнес выше 172 см».

Кроме этого, украинская сборная заняла второе общекомандное место мировых соревнований завоевав 10 медалей. Третье место у представителей Словакии, первое - у россиян.