Луганчанка взяла бронзу на Чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу (фото)Сегодня, 12:59
Луганчанка стала бронзовым призером мировых соревнований по бодибилдингу и фитнесу.
Об этом сообщили в Управлении молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации.
Так, с 1 по 4 декабря во Франции состоялся Чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу. За медали мирового первенства боролись более 250 спортсменов из 47 стран.
Украину на чемпионате представляли 15 спортсменов, в том числе, спортсменка из Луганской области - Мастер спорта Украины международного класса Екатерина Алейникова.
По результатам соревнований, Екатерина завоевала бронзовую награду в категории «Женщины бикини-фитнес выше 172 см».
Кроме этого, украинская сборная заняла второе общекомандное место мировых соревнований завоевав 10 медалей. Третье место у представителей Словакии, первое - у россиян.