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Министр обороны: Чтобы Минские соглашения выполнялись, необходимо сильное давление на Россию

Вчера, 17:33 citynews.net.ua | Напечатать

Россия не выполняет Минские соглашения, а на Донбассе необходима миротворческая миссия ООН.

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, передает «Сегодня».

«Я тоже недоволен качеством выполнения этих договоренностей, но убежден, что очень сложно рассчитывать на выполнение договоренностей со стороны России. К сожалению, Минские соглашения не работают, потому что Россия не хочет мира в Украине, а не потому, что документ плохой или что-то еще. Россия блокирует выполнение Минских соглашений, так как хочет, чтобы Украина теряла территории, людей, и она над этим работает», – считает Полторак.

Глава Минобороны Украины заявил, что необходимо усилить давление на официальную Москву для того, чтобы добиться от России выполнения Минских соглашений. «Необходимо сильное давление на Россию, с тем, чтобы она начала выполнение хотя бы первого пункта этих соглашений. Одним из вариантов для того, чтобы начать хоть какой-то диалог, может стать размещение миротворческой миссии ООН в Донецке и Луганске. Об этом я говорил на конференции в Ванкувере. Там было 40 министров обороны. Я выступал, доносил им позицию официального Киева, наши условия для размещения такой миссии», – сообщил министр обороны


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