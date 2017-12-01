Полторак: В Украине планируют построить подземные хранилища боеприпасов, для этого нужно 10 млрд грн

Для решения проблем на складах необходима системная работа.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнул, что главная опасность заключается в том, что снаряды и ракеты хранятся на земле.

"Буквально до конца декабря мы приступим к системному решению этой проблемы. Планируем строительство подземных железобетонных хранилищ. Даже при существующей системе охраны и обороны такой подход гарантирует надежное сохранение этих 400 тысяч тонн боеприпасов. В том числе и в случае открытой вооруженной агрессии и нанесения авиаударов по таким базам. В общем, по нашим подсчетам, для этой цели нужно изыскать порядка 10 миллиардов гривен. Это невозможно сделать на один год. Поэтому мы разработали целевую программу и выбрали объекты для первоочередного вмешательства.

Кстати, последствия взрывов в Балаклее и Калиновке не столь катастрофичны, как некоторые их искусственно раздувает. По каждой чрезвычайной события проведено комиссионные проверки, обнаружили все предпосылки, приводящие к таким ситуациям. Мы разобрались и привлекли к ответственности виновных должностных лиц. Сейчас время менять саму философию существования таких баз и арсеналов", – отметил он.