Крымское и Новотошковское получили свет

По оперативной информации по состоянию на 15:00 6 декабря на Луганщине полностью обесточенными остаются 2 населенных пункта - Орехово и Грачево. Без света до сих пор находятся 446 абонентов.

По информации пресс-службы ЛЭО, сегодня удалось восстановить электроснабжение Крымского и Новотошковского, благодаря чему свет получили более 2400 абонентов.

Помощь топливом была предоставлена ​​Попаснянской военно-гражданской администрацией, что позволило ремонтным бригадам выехать на ликвидацию повреждений.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 декабря из-за обстрелов были обесточены несколько населенных пунктов на Попаснянщине.