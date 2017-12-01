Нардеп от партии Ляшко активно торгует с сепаратистами, оккупировавшими Донецк и Луганск

Известное брюссельское издание Neweurope подняла в информационном пространстве грандиозный скандал, в эпицентре которого оказались народный депутат Сергей Рыбалка и Радикальная партия Украины в целом, передает УНН.

Европейские журналисты вынесли на суд читателей криминальную историю наживы Рыбалки на крови украинцев, защищающих Родину в АТО, обвинив главного спонсора партии Ляшко в торговле с оккупированными территориями и прямом финансировании террористов.

Скандальная статья управляющего редактора Neweurope Теодороса Бенакиса под заголовоком «Сколько стоит патриотизм: как депутат построил бизнес на крови», вышла по свежим следам оперативных мероприятий СБУ.

10 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели допросы в компаниях национального снекового гиганта корпорации S.Group, принадлежащей Сергею Рыбалке в рамках уголовного производства по фактам финансирования террористов. За день до обысков Верховная Рада уволила Рыбалку с должности главы финансового комитета парламента.

Инициатива исходила от Олега Ляшко, который, похоже, уже не в силах защищать главного спонсора своей партии.

Ссылаясь на материалы следствия, автор издания раскрыл всю цепь преступного бизнеса Рыбалки, осудив торговлю его корпорации с оккупантами Украины.

«Недавнее расследование прокуратуры и СБУ показало, что Рыбалка активно торгует с сепаратистами, оккупировавшими территории Донецкой и Луганской областей и Крыма. В результате следственных действий правоохранители установили, что компания «Снек Экспорт», входящая в S.Group, наладила дополнительное производство своей продукции. Сотрудники компании скрывали действительные объёмы производства от украинских контрольных органов, а излишки продавали на территории ЛДНР и в Крыму», — пишет издание .

Автора материала поразило, почему Рыбалка еще не привлечен к уголовной ответственности, а лишь поплатился должностью в парламенте.

«Несмотря на то, что Рыбалку сняли с должности главы комитета ВР, несмотря на постоянные скандалы и торговлю с сепаратистами, он все еще сохраняет депутатскую неприкосновенность. Его компании продолжают производство продукции и запрещенную торговлю с ОРДЛО. Сам депутат продолжает мелькать в СМИ, раздавать комментарии, и, судя по его поведению, совершенно не боится ответственности. Ни уголовной, ни политической», — заключил Бенакис.

Он отметил также, что Рыбалка ведет себя «как голливудская звезда или наркобарон». В собственности Рыбалки находится целый автопарк дорогих эксклюзивных автомобилей и ряд престижных объектов недвижимости в Европе.

«В частности, в коллекции депутата есть Ferrari458 Italia, Aston Martin Rapide, Rolls-Royce Wraith, Range Rover, Lexus и Brabus GV12 800 Widestar. Общая стоимость автомобилей — баснословные 3,5 миллиона долларов», — пишет Neweurope.