США передали ВСУ 40 медицинских автомобилей Hummer

США передали Вооруженным силам Украины 40 медицинских автомобилей Hummer, сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Глава государства во время поездки во Львовскую область 6 декабря торжественно вручил военнослужащим сертификаты на автомобили.

"Все сорок автомобилей разъедутся сразу отсюда по боевым бригадам в зоне проведения АТО. И с первого дня будут работать на украинскую армию, украинских воинов", – сказал Порошенко.

Он также поблагодарил исполнительного вице-президента компании AM General по вопросам международных оборонных программ Лоуренса Платта за этот важный для ВСУ вклад.

Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что 40 современных автомобилей, оборудованных для медицинской помощи, позволят повысить уровень реагирования и готовности ВСУ.

"Эти кареты "скорой помощи" является символом нашей непрерывной, преданной поддержки для улучшения способности Украины беречь ее самый ценный ресурс – отважных и преданных мужчин и женщин, защищающих свободу своего государства",– сказала Йованович.

В течение 2016-2017 годов всего США передали Вооруженным Силам Украины 45 медицинских Hummer, подчеркивают в пресс-службе. Автомобиль может перевозить до шестерых раненых. Кабина для пациентов оборудована отоплением и кондиционером, а также системами подачи кислорода для шестерых больных