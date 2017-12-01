Порошенко анонсировал премии бойцам АТО

Военным, которые в этом году воевали в зоне антитеррористической операции, дополнительно выплатят премии.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время визита во Львовскую область, передает пресс-служба главы государства.

«Мы переговорили с министром обороны, нашли возможности, и тем, кто в этом году воевал в зоне АТО будет выплачена единовременная денежная премия. Тем, кто был на первой линии, мы договорились - по 5 тыс. грн, тем, кто на второй линии - по 3 тыс. грн. И будем продолжать работу над повышением уровня социальной защиты украинских военнослужащих", - сказал Порошенко.