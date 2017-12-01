Кабмин одобрил подписание соглашения с ЕС о выделении 50 млн евро на восстановление Донбасса

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 декабря, одобрил подписание соглашения с ЕС "Поддержка ЕС для Востока Украины", которое предполагает выделение 50 млн евро на восстановление Донбасса, передает 112.ua.

Средства должны быть выделены на мероприятия, направленные на восстановление мира, на экономическое и социальное восстановление на подконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

Кабмин уполномочил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе подписать документ. Подписание состоится 8 декабря в Брюсселе во время визита правительственной делегации для участия в четвертом заседании Совета ассоциации между Украиной и ЕС.