Зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко призвала Кабмин возобновить социальные выплаты жителям Травневого и Гладосово в Донецкой области, которые недавно перешли из «серой зоны» под контроль украинских властей.

«Мы обращаемся от имени всех народных депутатов к Кабинету министров Украины, который проводит сегодня свое заседание, с просьбой срочно включить в перечень тех населенных пунктов, которые уже находятся под контролем украинской власти... Травневое и Гладосово. И немедленно восстановить там выплаты пенсий, социальные выплаты», – заявила Геращенко во время заседания Рады.

Вице-спикер отметила, что эти населенные пункты находились в так называемой «серой зоне» в течение трех лет, потому их жители не могли получать социальные выплаты. По словам Геращенко, сейчас там проводится ремонт коммуникаций.