У ООН нет денег на продовольственную помощь в Донбассе

Из-за нехватки финансирования Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая является подразделением ООН, приостановит оказание помощи жителям Востока Украины.

Как сообщает DW со ссылкой на решение ВПП, представитель гуманитарной организации во вторник, 5 декабря, сообщил, что прекращение поставок помощи на восток Украины в последующие два месяца состоится в связи с нехваткой финансирования. По словам спикера, из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине.

ВПП будет продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на Востоке Украины как минимум до середины 2018 года и будет продолжать следить за ситуацией в стране, отметил спикер ВПП.