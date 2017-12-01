Пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения, будет временно приостановлен.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"9 и 10 декабря 2017 в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" будет временно прекращен пропуск граждан. Это связано с ремонтом мостового перехода, который находится за КПВВ в направлении неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос ремонта мостового перехода был рассмотрен на очередном заседании трехсторонней группы в Минске. Ремонт будет осуществляться с целью дальнейшего безопасного передвижения гражданского населения. Планируется, что возобновление работы КПВВ "Станица Луганская" состоится 11 декабря 2017 года.