Россию отстранили от участия в зимней Олимпиаде 2018 года

Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году. Об этом сообщает ВВС.

Однако российским спортсменам, которые смогут доказать, что они чисты, будет разрешено участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом.

Такова реакция МОК на результаты расследования приема допинга, который спонсировало российское государство, на Играх 2014 года в Сочи.

"Это должно подвести черту под этим позорным эпизодом", - заявил МОК.

9 декабря 2016 года во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена, которую он подготовил для WADA, сообщалось, что более тысячи российских спортсменов с 2011 года были напрямую задействованы в манипуляциях с допингом или занимали призовые места благодаря им.

Эксперты подтвердили подмену допинг-проб четырех российских призеров Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и пяти медалистов Игр 2012 года в Лондоне.

В первом докладе WADA, опубликованном в июле 2016 года, говорится о том, что в России была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов. Новые исследования позволили Макларену уверенно утверждать, что к этим манипуляциям причастны спецслужбы РФ.