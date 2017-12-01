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Оккупанты прекратили откачивать из донбасских шахт воду

Сегодня, 17:46 citynews.net.ua | Напечатать

Пророссийские наемники создают во временно оккупированном Донбассе зону экологического бедствия. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Главная причина экологической угрозы заключается в том, что оккупанты, безжалостно уничтожая инфраструктуру Донбасса и вывозя предприятия и оборудование в Россию, прекратили откачивать из донбасских шахт воду. Это в недалеком будущем грозит затоплением оккупированных территорий. А если учесть, что в Донбассе есть множество химических предприятий, то вполне вероятно, что на этих территориях будет опасно жить", - отметили в пресс-центре.

Украина во время переговоров в Минске регулярно ставит вопрос о необходимости создания экспертной группы, которая смогла бы мониторить состояние потенциально опасных для людей и окружающей среды объектов.

"Что касается контролируемой территории, то сегодня правительство предоставляет дополнительные средства, чтобы откачивать воду из тех шахт, которые есть между контролируемой и неконтролируемой территорией, чтобы предотвратить затопление шахт, которые на нашей территории работают", - добавил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. 


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