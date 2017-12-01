Дату и место обмена пленными определят в гуманитарной подгруппе

Дата и место проведения обмена пленными между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР» будут согласованы после решения всех процедурных вопросов в минской гуманитарной подгруппе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя «ДНР» в Минске Дениса Пушилина Виктория Талакина, передает ДАН.

«Несмотря на отсутствие в Минске Виктора Медведчука и Ирины Геращенко подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила работу по подготовке процесса обмена пленными, который должен состояться в ближайшее время. На сегодня мы можем говорить о наличии утвержденных списков лиц, подлежащих обмену. После урегулирования процедурных вопросов, подгруппа обсудит и согласует дату и место проведения обмена», — сказала Талакина.

По ее словам, Пушилин выразил надежду, что обмен пленными удастся совершить до наступления новогодних и рождественских праздников.