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Режиссер "Киборгов" снимет фильм о Джемилеве

Сегодня, 15:55 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев после фильма "Киборги" начал работу над новым проектом - об одном дне из жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, когда его не пустили в оккупированный Крым. Об этом режиссер заявил сегодня, сообщает Укринформ.

"Мы внутри нашего продакшена разрабатываем один из сценариев, этот сценарий также основан на документальном факте. Это один день из жизни Мустафы Джемилева, а именно 3 мая 2014 года, когда его не пустили в оккупированный Крым. И параллельно с этим мы будем показывать, что именно в эти дни и в это время происходило в Крыму", - сказал Сеитаблаев.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отметил, они финансово поддержали этот фильм, работа над которым уже начата.

"Этот фильм будет не менее масштабным. Поэтому ждем следующей премьеры Ахтема, тем более, что у него они происходят с рекордной скоростью. Предыдущая была 18 мая ("Чужая молитва", - ред.)", - отметил Ильенко.


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