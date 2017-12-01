В отношении луганских фискалов открыли 11 уголовных производств в 2017 году

146 тематических проверок, служебных расследований и проверок проведено в течение января-ноября текущего года. Об этом со ссылкой на управление внутренней безопасности Главного управления Госфискальной службы в Луганской области пишет пресс-служба ведомства.

По результатам проверок в 74 случаях установлены нарушения со стороны сотрудников ГУ ГФС в Луганской области и Луганской таможни ГФС. По выявленным нарушениям в правоохранительные органы направлено 29 материалов проверок, начато 11 уголовных производств, 4 сотрудникам сообщено о подозрении, 4 обвинительных акта направлены в суд.

По 2 лицам получено приговор суда. По 4 сотрудникам составлены административные протоколы о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, 3 человека судом признаны виновными и на них наложен штраф.

Также руководителям территориальных фискальных органов и Луганской таможни ГФС внесено 39 представлений для принятия мер реагирования, по результатам которых 6 сотрудников уволены, 6 объявлен выговор, отстранено 2 должностных лица.