Северодончанин получил 7,6лет за убийство девушки

Убийца, который задушил свою знакомую, приговорен к 7 семи годам и 6 месяцам лишения свободы, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, в марте 2016 года, в вечернее время суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 27-летний житель Северодонецка пришел в квартиру своей знакомой. Через некоторое время между парой возник словесный конфликт, в ходе которого женщина начала обвинять гостя в незаконном завладении ее персональными данными в социальных сетях.

Во время ссоры у злоумышденника возник преступный умысел, направленный на умышленное убийство, реализуя который, последний задушил потерпевшую. После чего, завладел мобильным телефоном женщины.

Приговором Северодонецкого городского суда Луганской области злоумышленник признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 185 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.