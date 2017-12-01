Представитель гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что масштабный обмен украинских заложников должен состояться до Нового года. Об этом она сказала сегодня в кулуарах Верховной Рады.

"Если ничего не сорвется, то мы наших 74 героев и героинь освободим... Параллельно украинская сторона разрабатывает и все другие варианты для того, чтобы и все граждане Украины, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях, были освобождены. Для этого мы, в первую очередь, делаем предложение относительно освобождения тех граждан, местонахождение которых установлено нами и подтверждено. И также разыскиваем тех, кого пока еще не подтверждают представители ОРДЛО и российская сторона", - отметила Геращенко.

По ее словам, в Минске Украина работает по тем спискам, которые формирует СБУ.

"Если все это получится, над чем мы сейчас работаем, это будет самое масштабное освобождение, потому что речь идет о том, что 74 украинца мы должны освободить и передать 306 человек в рамках тех договоренностей, о которых сейчас идет речь. Очевидно, что это очень серьезная работа, и детали пока пусть останутся за кадром", - сказала Геращенко.

Она не стала называть ни даты, ни фамилии заложников.

"Конечно, пока что никаких деталей ни по фамилиям, ни по списку, ни по дате мы сказать не можем для того, чтобы все произошло. Как только мы будем готовы это сделать, эта информация, очевидно, будет обнародована", - сказала Геращенко.