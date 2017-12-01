Насильника и вора на Луганщине приговорили к 6 годам

Мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы за изнасилование и разбой в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как сообщают в ведомстве, в мае 2016 года, находясь в с. Макарово Станично-Луганского района и находясь в состоянии алкогольного опьянения, 34-летний мужчина, угрожая ножом, изнасиловал местную жительницу. После чего, продолжая угрозы, завладел имуществом потерпевшей на сумму почти 10 тыс грн и ее паспортом.

В прокуратуре также отмечают, что несмотря на то, что свою виновность в совершении преступления мужчина не признавал, она была беспрекословно доказана собранными в ходе расследования доказательствами.

Беловодским районным судом злоумышленник признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к 6 годам лишения свободы