Боевики ограничили ввоз в ОРДЛО продуктов питания до 50 кг

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказал об ограничениях со стороны неподконтрольных Украине территорий Донбасса на ввоз продуктов питания.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции "План гуманитарного реагирования на 2018 год, Украина", передает РБК-Украина.

"Качество питания имеет большое значение. Население реально страдает от некачественного питания. 75 кг сейчас человек может провезти с территории Украины на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

Однако со стороны неподконтрольных территорий есть ограничения до 50 кг, а также ограничения в видах продуктов", - сказал он. Напомним, ранее сообщалось, что в МинАТО констатировали отсутствие госпомощи для переселенцев.