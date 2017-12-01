В Майорске боевики обстреляли авто местного жителя

Вчера, 3 декабря, в Майорске боевики обстреляли гражданский автомобиль. Об этом на своей странице в Facebookсообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Вчера вечером в Майорске рашисты обстреляли гражданское авто. Как сообщает мне председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин, пуля, выпущенная со стороны оккупированной территории (с террикона шахты имени Изотова), попала в машину, когда водитель - местный житель - ставил ее в гараж. Надо считать чудом то, что мужчина отделался лишь испугом», – отметил он.