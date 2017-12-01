Более 110 тыс. плательщиков находятся на учете в фискальных органах ГФС области

«Из них 39,9 тыс. юридических и 70,3 тыс. самозанятых физических лиц», – сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области.

За 10 месяцев 2017 взято на учет 4220 плательщиков налогов, из них: 1355 юридических лиц и 2865 самозанятых физических лиц. Прекращена деятельность 5219 налогоплательщиков, из них: 203 юридических и 5016 физических лиц-предпринимателей.

Из общего количества плательщиков налогов по состоянию на 1 ноября текущего года 2,6 тыс. зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость, из них: юридических лиц – 2347 и физических лиц - предпринимателей – 250.

Сервисом "Электронная регистрация плательщиков НДС" в январе-октябре 2017 воспользовалось 65 субъектов хозяйствования, тогда как за соответствующий период прошлого года – 39.

По состоянию на 01.11.2017 в Реестре страхователей находятся более 139 тыс. плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.