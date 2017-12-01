Законопроект о Донбассе завтра вынесут на голосование

Законопроект по Донбассу поставят на голосование уже во вторник, 5 декабря. Об этом заявил народный депутат «Блока Петра Порошенко» Иван Винник, передает «Апостроф».

По его словам, сравнительная таблица с правками полностью готова и отправлена на ознакомление спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

Всего к законопроекту парламентарии подготовили около 800 страниц правок, которые поставят на голосование уже в ближайшее время.

О предложения относительно правок со стороны президента Украины Петра Порошенко на данный момент ничего не известно.

«Мы поставили в известность АП о нашей работе. При желании президент может предложить свои правки через фракцию БПП», – сказал Винник.