Порошенко высказался за повышение уровня минималки

Президент Украины Петр Порошенко выступил за повышение в 2018 году уровня минимальной заработной платы. Об этом он заявил во время выступления на форуме объединенных громад в Киеве.

«Решение, внедренное в начале года, с 1600 до 3200, беспрецедентное решение в условиях Украины, это правильное решение, его следует продолжать. Я хотел поблагодарить правительство и премьер-министра, что есть ответная реакция уже на мое обращение в проекте бюджета и по итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет, мы сможем проанализировать по итогам полугодия и принять решение о повышении минимальной зарплаты до 4100 грн», – сказал Порошенко