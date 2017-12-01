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В Луганской области боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов

Сегодня, 18:57 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области боевики обстреляли позиции Вооруженных силу Украины из минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций ВСУ, в том числе и из оружия, что давно должны были отвести от линии соприкосновения", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-центра, сегодня, как и несколько дней подряд, эпицентром вооруженной нестабильности осталось Луганское направление. Здесь боевики выпустили более 20 мин различных калибров по украинским опорных пунктам у Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского. Кроме оружия, запрещенного минского соглашениями, боевики осуществляли провокации с использованием вооружения БМП неподалеку Зайцево и Лозового. Вблизи Крымского и Желтого противник нарушал перемирие с применением гранатометов и стрелкового оружия. На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов и автоматов обстреливали подступы к Каменке, а на Приазовье, из гранатометов и легкого пехотного вооружения, - опорные пункты у Водяного.

 

"В общем, с полуночи, российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня", - резюмировали в штабе.


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