Жебривский: Закон о реинтеграции Донбасса будет работать в перспективе

Законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" имеет ряд важных приоритетов и будет работать в перспективе. Такое мнение в эфире "112 Украина" выразил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

"Этот закон - не заигрывание, этот закон в перспективу, это закон, который будет работать в перспективе и это очень важно", - сказал он.

По мнению главы Донецкой ВГА, законопроект включает несколько важных вопросов, среди которых признание России страной-агрессором, дата признания РФ агрессором и превращение АТО в военную операцию.

"Там есть несколько серьезных посылов. Россия признается агрессором. Это основополагающая вещь. Почему? Потому что мы все равно придем к миротворцам, но если Россия будет признана страной-агрессором, миротворцы-россияне не смогут участвовать в миротворческой миссии. Это крайне важно. Это не просто закон ради закона. Второй вопрос - превращение АТО в военную операцию, это также важно, в первую очередь для военных. Третий посыл - это то, что изменили в законе о деоккупации, то, что Россия признается агрессором с момента аннексии Крыма" - добавил он.