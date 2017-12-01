Участникам АТО выделили землю на кладбище: открыто производство

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту выделения участникам АТО земельных участков в пределах кладбища и санитарно-защитной зоны.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Токмакской местной прокуратурой установлен факт выделения Главным управлением Госгеокадастра в Запорожской области участникам АТО земельных участков для ведения личного сельского хозяйства", - сказано в сообщении.

Прокуратура установила, что выделенные земельные участки расположены на территории кладбища и санитарно-защитной зоны Дружелюбовского сельского совета Вольнянского района Запорожской области.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 367 (Служебная халатность) УК.