В ОБСЕ назвали количество россиян в миссии наблюдателей в Украине

Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) из 40 стран мира. Из них представителей России насчитывается 39.

Об этом сообщил первый заместитель СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает "Голос Америки".

Выступая на брифинге Хельсинской комиссии, посвященном теме "Украина: отчеты с передовой", Хуг отметил, что 50-60% наблюдателей происходит из стран ЕС. Наибольший контингент наблюдателей из одной страны - это контингент США, который в целом составляет 66 представителей. "Наблюдательные патрули состоят из из 6-8 участников представителей разных стран. После проведения патрулирования, все члены наблюдательного патруля должны согласовать свой отчет", - подчеркнул Хуг.