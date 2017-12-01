В Украине запретили силовикам изымать сервера и устраивать маски-шоу

Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете так называемых "маски-шоу", который, в частности, предусматривает запрет необоснованно изымать документы и серверы во время обысков. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

"Этот закон, как его прозвали "о запрете масок-шоу" - подписываю прямо здесь, в вашем присутствии", - отметил П.Порошенко во время встречи с бизнесом.

Как отметил С.Цеголко, законом установлен запрет изъятия электронных информационных систем и обязанность стороны обвинения делать копии необходимой информации.

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь, Президент анонсировал законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности Украины.

"Мы сейчас шлифуем другой законопроект - о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Бюро отлучит от влияния на экономику и бизнес и ГПУ, и СБУ, и НАБУ, и МВД, - не говоря уже о налоговой то ли полиции - то ли милиции", - сказал Президент.

16 ноября Верховная Рада запретила необоснованные изъятия документов и серверов при обысках.

Согласно закону, для защиты участников уголовного судопроизводства от необоснованного изъятия документов и компьютерной техники предлагается в статьях 160, 164, 165 УПК предусмотреть обязанность стороны обвинения обосновывать необходимость изъятия оригиналов документов или их копий, а в статье 168 УПК предусмотреть запрет изъятия электронных информационных систем и обязанность стороны обвинения делать копии необходимой информации без изъятия техники, на которой она хранится, с привлечением специалиста.

Кроме этого, среди прочего предусматривается, что лицо, в помещении которого производится обыск, имеет право на обязательную правовую помощь.