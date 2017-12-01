Луганская область не приспособлена для жизни людей с инвалидностью

30 ноября, председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз провел заседание коллегии, одной из тем которой стало обеспечение беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам инфраструктуры.

В Луганской области области проживают 26569 человек с инвалидностью. Из них в колясках - 1565, с нарушением зрения - 975, незрячие лица - 165. Их проблемы, в частности - сложность передвижения в городской среде, а не обустройство социальных объектов для обслуживания лиц с инвалидностью.

Поэтому, во исполнение соответствующих Указов Президента Украины утвержден и реализуется областной план мероприятий по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения на 2017-2021 годы «Безбарьерная Луганщина».

Это уже не первый план по облегчению передвижения и доступа к объектам городской инфраструктуры маломобильных груп населения, принимаемый в Украине.

Но весьма показательно выглядит тот факт, что даже здание военно-гражданской администрации в Северодонецке недоступно для людей на инвалидном кресле - к входу облгосадминистрации только планируют пристроить специальный подъемник для людей с инвалидностью, которые самостоятельно не могут подниматься по лестнице.

Частично приспособлены админздания Северодонецкого и Лисичанского городских советов.

Также средствами доступности обеспечены 79% объектов социальной защиты населения, обустроены пандусами 36 зданий социального назначения. Среди объектов пенсионного фонда обеспечено средствами доступности 73%, обустроены пандусами 11 зданий.

Обеспечены средствами доступности только 49% объектов лечебно-профилактических учреждений населения и обустроены пандусами 118 указанных зданий.

В рамках проведения медицинской реформы планируется открытие новых зданий 25 амбулаторий в сельской местности. Они будут строиться по типовым проектам и будут полностью приспособлены для нужд лиц с инвалидностью.

Среди учебных заведений объектов обеспечены средствами доступности 70%, обустроены пандусами 112 зданий.

Приспосабливаются для соответствующих потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями существующие объекты дорожно-тротуарной сети. Всего в области насчитывается 171 объект с заниженными бордюрами, из них с начала текущего года установлено 48. Планируется оборудовать еще 52.

На сегодня оборудованы специальными звуковыми светофорами для лиц с недостатками зрения пять пешеходных переходов из 39. Обеспечено пандусами 4 из 13 железнодорожных вокзалов и станций, 10 из 17 автостанций.

Кrа сообщил Михаил Ивасишин, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры, расчетный объем средств, необходимых для выполнения работ по обеспечению доступности объектов физического окружения для лиц с инвалидностью, составляет ориентировочно 45 млн гривень, но на 2018 год запланировано выделить всего 6 миллионов из местных бюджетов Луганской области.