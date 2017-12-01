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В оккупированном Зимогорье при обвале шахты пропали двое рабочих

Сегодня, 11:26 citynews.net.ua | Напечатать

30 ноября во время работ на шахте в оккупированном росийскими террористами Зимогорье на шахте «Черкасская» роизошел обвал горной породы. Как сообщают местные жители, обвал горной породы при проведении подземных работ произошел на глубине 680 метров. 

В результате обрушения породы был травмирован горный мастер  1968 года рождения, который  с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Луганскую областную больницу

Проводятся работы по обнаружению и извлечению из-под завала горнорабочих Валерия Оболева и Никиты Бабченко, судьба которых остается неизвестной - длина завалов в шахте составляет порядка 12 метров. 


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