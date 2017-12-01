В оккупированном Зимогорье при обвале шахты пропали двое рабочих

30 ноября во время работ на шахте в оккупированном росийскими террористами Зимогорье на шахте «Черкасская» роизошел обвал горной породы. Как сообщают местные жители, обвал горной породы при проведении подземных работ произошел на глубине 680 метров.

В результате обрушения породы был травмирован горный мастер 1968 года рождения, который с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Луганскую областную больницу

Проводятся работы по обнаружению и извлечению из-под завала горнорабочих Валерия Оболева и Никиты Бабченко, судьба которых остается неизвестной - длина завалов в шахте составляет порядка 12 метров.