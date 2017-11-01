У Кадиевки боевики разместили замаскированную артбатарею

По данным группы "Информационное сопротивление", наблюдается скрытое развёртывание артиллерийских средств в интересах подразделений «14-го БтрО» и «2-й омсбр» противника, оперирующих вдоль «Бахмутской трассы» от Донецкого-Желобка до Смелого и Степового (возможно, Сокольников).

В частности, на восточной окраине Кадиевки (быв.Стаханов), за городом, ближе к Весняному оккупанты в посадках развернули 4-х орудийную батарею 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30\30А (из состава артгруппы 2-й омсбр). Орудия тщательно замаскированы.

Надо полагать, данная батарея «страхует» (в случае необходимости) передовые позиции оккупантов по «Бахмутской трассе». По непроверенным данным, подобное артподразделение оккупантов развернуто также ближе к Дачному.