Больше половины переселенцев не планируют возвращаться

По некоторым социологическим подсчетам, около 60-80% внутренне перемещенных лиц в Украине не желают возвращаться в места постоянного проживания, которые они оставили в результате гибридной войны в Донбассе.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, сообщает Укринформ.

"По нашим данным (мы не проводим социологию, но время от времени просим провести, - ред.), от 60 до 80% внутренне перемещенных лиц не собираются возвращаться к местам постоянного проживания. То есть, люди уже сами для себя решили, что они остаются на территории региона, где они обосновались, дети пошли в школу, нашли работу, и еще раз куда-то переехать не все горят желанием ", - сказал он.

Он отметил, что самой главной задачей для власти сейчас является то, "чтобы эта приставка - внутренне перемещенные лица - исчезла, потому что мы освободили территорию, и люди, которые решили остаться, имеют просто стать членами общин там, где они проживают".

Заместитель главы МинВОТ напомнил, что в рамках решения вопроса жилья для ВПО было принято решение о предоставлении таким лицам государственной поддержки в размере 50% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и/или льготного ипотечного жилищного кредита.

Также Грымчак сказал о необходимости решения вопроса участия переселенцев в выборах.

"Право выбора, право избирателя. И это даже больше - это право быть полноправным членом общины. Но этого права не только ВПО лишены. В Киеве, например, есть множество людей, так называемых трудовых мигрантов, живущих годами, они не могут зарегистрироваться по месту жительства. Здесь живут, платят налоги, детей в школы отправляют, но они не участвуют в голосовании, потому что у нас есть норма, согласно которой право голосовать граждане имеют только по месту регистрации ", - сказал чиновник, добавив, что сейчас есть несколько вариантов решения этой проблемы.