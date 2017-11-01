СБУ заблокировала нелегальные поставки в Россию военного оборудования

Служба безопасности Украины блокировала нелегальные поставки в Российскую Федерацию военного оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В Черкасской области сотрудники СБУ блокировали поставки в РФ товаров двойного и военного назначения украинского производства", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций руководство одного из предприятий Черкасской организовало механизм нелегальных поставок высокотехнологичного военного оборудования в страну-агрессора.

Так, сотрудники СБУ выяснили, что предприятие, которое производит навигационные приборы с программным обеспечением для нужд украинской армии, поставляет аналогичную продукцию в РФ. Оборудование злоумышленники отправляли через так называемый "серый канал", то есть транзитом через страны Европы и Азии, чтобы скрыть реального получателя товара.

Во время обысков на предприятии правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконные отправки продукции в РФ, и образцы оборудования двойного назначения, которое направлено на экспертизу. Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.