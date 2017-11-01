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«ДНР» начала регистрацию луганских медпрепаратов

Сегодня, 14:11 citynews.net.ua | Напечатать

Незаконная группировка «ДНР» объявила о регистрации лекарственных средств, произведенных на подконтрольной ей территории. Об этом пишет сепаратистский сайт DNR-LIVE.

По словам представительницы «Минздрава ДНР» Екатерины Руденко, в отдельных районах Донецкой области закончились регистрационные документы, выданные Украиной или Российской Федерацией.

Регистрация медикаментов, согласно сообщению, началась 28 ноября, а полученные средства направляются в бюджет «ДНР». Кроме этого, структуры «ДНР» производят регистрацию не только местных препаратов, но и тех, что произведены в подконтрольных боевикам «ЛНР» районах.

«В ЛНР такая процедура отсутствует. То есть регистрацию лекарственных средств могут пройти не только донецкие, но и луганские фармацевтические производители», — заявила Руденко.

Качество препаратов, добавила она, будет проверяться до 110 календарных дней.

До начала боевых действий в регионе действовало несколько отечественных производителей лекарственных средств. Часть из них оказалась в районах под контролем боевиков, а именно в Горловке, Макеевке и Луганске.


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